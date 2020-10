Coronavirus Italia, bollettino del 26 ottobre: 17.012 nuovi casi su 124.686 tamponi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono 17.012 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in 24 ore in Italia, rispetto ai 21.273 di ieri. I tamponi eseguiti sono meno: 124.686, mentre ieri erano stati 161.880. Sono 141 i morti e 76 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 26 ottobre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE) I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 3.570, poi la Toscana con 2.171 e la Campania con 1.981. Cresce il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: a oggi sono 1.284, +76 rispetto a ieri. Sulle terapie ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono 17.012 icontagi daregistrati in 24 ore in, rispetto ai 21.273 di ieri. Ieseguiti sono meno: 124.686, mentre ieri erano stati 161.880. Sono 141 i morti e 76 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 26sulla situazionein(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE) Isono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 3.570, poi la Toscana con 2.171 e la Campania con 1.981. Cresce il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: a oggi sono 1.284, +76 rispetto a ieri. Sulle terapie ...

