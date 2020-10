Coronavirus in Umbria, il bollettino del 26 ottobre: 3 morti, 26 nuovi ricoverati e 263 positivi su 986 tamponi (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus, la richiesta delle Regioni al Governo: 'Niente tamponi ai contatti stretti asintomatici dei positivi' 26 ottobre 2020 Coronavirus in Umbria, la mappa al 26 ottobre: tutti i dati comune ... Leggi su perugiatoday (Di martedì 27 ottobre 2020), la richiesta delle Regioni al Governo: 'Nienteai contatti stretti asintomatici dei' 262020in, la mappa al 26: tutti i dati comune ...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 8,2% Regioni con i… - umbriaOn : #Covid, nella #provincia #ternana resta solo un #territorio ‘indenne’ dall'inizio della #pandemia: #Parrano… - OspedaleTerni : RT @RegioneUmbria: #coronavirusumbria: in Umbria sono attivi 97 posti di terapia intensiva ed altri 27 posti sono in allestimento...https:/… - zazoomblog : Coronavirus mappa delle terapie intensive in Umbria: così sono distribuite le 97 postazioni attive - #Coronavirus… - stoabestemmia : RT @spiderenne: A maggio avevamo la cura e l'abbiamo ignorata, tranne il @CorriereUmbria e il suo giornalista @federicosciurpa Tracy Kiss… -