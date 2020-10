Coronavirus in Toscana: 2.171 nuovi casi (età media 43 anni) e 13 decessi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel bollettino si segnalano anche 102 nuove guarigioni. Le persone ricoverate sono complessivamente 889 (+64 in un giorno) di cui 110 in terapia intensiva Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel bollettino si segnalano anche 102 nuove guarigioni. Le persone ricoverate sono complessivamente 889 (+64 in un giorno) di cui 110 in terapia intensiva

regionetoscana : #covid19 #coronavirus Tamponi e test rapidi, niente più code né attese. Con il numero di ricetta elettronica è poss… - regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana, 19 ottobre ?? 986 nuovi casi ?? 7.178 tamponi eseguiti ?? 511 ricoverati ?? 62 terapia i… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 8,6% Regioni con i… - GonnelliLuca : ' anzi 1 posto in meno'. Covid Toscana, oltre 2mila nuovi positivi ma non aumentano le terapie intensive/ LIVE… - Lacartastampata : RT @ultimenotizie: In #Toscana sono oggi 2.171 i nuovi positivi al #coronavirus L'età media dei 2.171 casi odierni è di 43 anni circa (il 1… -