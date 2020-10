Coronavirus, in Lombardia 5.762 nuovi contagi in 24 ore: "Preoccupa velocità di crescita" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Milano, 26 ottobre 2020 - Sono stati 5.762 i nuovi positivi registrati in Lombardia nella giornata di domenica, con 35.285 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3% in crescita rispetto ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 26 ottobre 2020) Milano, 26 ottobre 2020 - Sono stati 5.762 ipositivi registrati innella giornata di domenica, con 35.285 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3% inrispetto ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, quasi 5.000 nuovi casi in Lombardia; più di 2.000 a Milano - Agenzia_Ansa : Pochi spazi, al liceo Manzoni solo con la media del 9 e la residenza in centro a Milano. La motivazione: l'emergen… - RegLombardia : #coronavirus A integrazione del nuovo DPCM valido dal 26 ottobre al 24 novembre, scopri in questa gallery le misure… - AISComo : Anche AIS Como si adegua alle disposizioni di legge e sospende le proprie attività da lunedì 26 ottobre 2020. Tutti… - AISComo : RT @AisLombardia: ?? ATTENZIONE ?? AIS Lombardia si adegua alle disposizioni di legge e sospende le proprie attività da lunedì 26 ottobre 2… -