Coronavirus, in Italia possibile farmaco a marzo : "Anticorpo multiuso" (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'anticorpo monoclonale potrebbe aprire la strada ad un farmaco, disponibile nella migliore delle ipotesi da marzo, che potrebbe sia prevenire che curare il virus. In attesa di un vaccino, l'Italia accoglie una positiva notizia dal settore della ricerca. Insieme all'ormai famigerato vaccino anti-covid potrebbe essere considerata l'ipotesi di un farmaco a base di anticorpi monoclonali che avrebbero un doppio effetto, una doppia efficacia probabilmente. Da un lato potrebbe fornire una immunità di circa sei mesi per chi è sano, e dall'altra potrebbe guarire l'infezione per chi è di fatto positivo al virus. L'annuncio è del professore Rino Rappuoli, tra i massimi esperti mondiali di vaccini, ed attualmente direttore scientifico e ...

