Coronavirus in Italia, crescono terapie intensive. 141 morti (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – Scendono a 17.012 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, a fronte però di 124.686 tamponi, circa 40 mila in meno rispetto al giorno prima, quando erano stati 161.880. Lo rende noto il bollettino giornaliero del Ministero della Salute, specificando che nelle ultime 24 ore si registrano 141 vittime. I pazienti in terapia intensiva a causa del Covid sono aumentati di 76, raggiungendo quota 1.284. Intanto, Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all'Università Cattolica del Sacro Cuore e consigliere del Ministro della Salute ha parlato di misure non sufficienti: "La via da seguire è quella delineata da una ricerca dell'Università di Edimburgo, pubblicata su Lancet la scorsa settimana è necessario un altro lockdown". Lo ha detto , intervenuto oggi al webinar "Oltre ...

