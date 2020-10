Coronavirus: in chat dubbi M5S su Dpcm, 'folle chiudere alle 18'/Adnkronos (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - chiudere alle 18 bar e ristoranti? "Una follia". Per non parlare della decisione di abbassare le saracinesche di palestre, piscine, teatri e cinema. A puntare il dito contro l'ultimo Dpcm non sono solo i parlamentari delle opposizioni, ma anche le forze della maggioranza. Al netto di Matteo Renzi, che chiede di cambiare il provvedimento, la chat dei deputati M5S - visionata dall'Adnkronos - è segnata da critiche e affondi. "Siamo dei geni - lamenta una grillino - sui gruppi di palestre e scuole di danza mi hanno chiesto se fosse vero, pensavano fosse un fake". "La situazione è al di fuori di ogni controllo - mette in guardia una collega - molte categorie sono sul piede di guerra, e con tutta la comprensione che posso metterci, continuo a non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. () -18 bar e ristoranti? "Una follia". Per non parlare della decisione di abbassare le saracinesche di palestre, piscine, teatri e cinema. A puntare il dito contro l'ultimonon sono solo i parlamentari delle opposizioni, ma anche le forze della maggioranza. Al netto di Matteo Renzi, che chiede di cambiare il provvedimento, ladei deputati M5S - visionata dall'- è segnata da critiche e affondi. "Siamo dei geni - lamenta una grillino - sui gruppi di palestre e scuole di danza mi hanno chiesto se fosse vero, pensavano fosse un fake". "La situazione è al di fuori di ogni controllo - mette in guardia una collega - molte categorie sono sul piede di guerra, e con tutta la comprensione che posso metterci, continuo a non ...

Protesta dei commercianti e degli artigiani a Napoli in piazza del Plebiscito alle ore 18. La manifestazione a seguito del DPCM del 24 ottobre, varato per contrastare la seconda ondata da coronavirus.

