Coronavirus, in Alto Adige aperti cinema e teatri. I ristoranti chiudono alle 22 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus, in Alto Adige aperti cinema, teatri e ristoranti (fino alle 22). BOLZANO – Coronavirus, in Alto Adige aperti cinema, teatri e ristoranti (fino alle 22). Il via libera a misure più soft, rispetto a quelle decise dal Governo, è arrivato con l'ordinanza firmata dal presidente della Provincia di Bolzano, Arno Komptascher. "Il numero delle persone positive al Covid – ha detto il politico, riportato dal Corriere della Sera – stanno rapidamente aumentando. Dobbiamo intervenire subito con misure più incisive per fermare la catena dei contagi e ridurre la ...

