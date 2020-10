Coronavirus | il vaccino di Oxford genera una forte risposta immunitaria negli anziani

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Ildicontro ilstimola anticorpi protettivi e cellule T. Lo anticipa il Financial Times, parlando delin studio nell’Università inglese in collaborazione con AstraZeneca e le cui dosi verranno prodotte a Pomezia, nel laboratorio della società Irbm. A segnalare i risultati sono stati due esperti vicini alle fasi della sperimentazione, che hanno ora sottolineato come le risposte più incoraggianti arrivino tra il gruppo di persone più a rischio. Si tratta in ogni caso, specificano dal Financial Times, di test preliminari, che non danno la certezza di una soluzione finale e definitiva. Quello con AstraZeneca è al ...