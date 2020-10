Coronavirus | il lessico della pandemia che ormai tutti abbiamo adottato

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Inutile girarci troppo intorno: da febbraio a oggi, ilha scombussolato ogni singolo aspettonostra vita. Partendo dalle coreografie di gomiti e gesti inconsulti che hanno sostituito la cara vecchia stretta di mano, e arrivando fino al nostro vocabolario. Già, perché se un tempo le discussioni da spogliatoio (che sì, al momento resta comunque chiuso) giravano intorno al fantacalcio, al film da vedere al cinema o tutt'al più a quella bionda del corso di spinning che beh, forse forse ci stava provando, oggi la palette degli argomenti tende a spaziare dalle novità in fatto di vaccini all'amarezza dilagante per chiusure e coprifuoco. Il tutto, però, è stato via via costellato da nuove parole, nuove sigle, nuove espressioni chevia via fatto nostre nel corso di questi ...