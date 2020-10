Coronavirus, il gestore del cinema che si ribella al Dpcm: “Non chiudo” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel Salento, il gestore di un multisala ha deciso di restare aperto, ribellandosi quindi all’ultimo Dpcm, che ha fatto nuovamente chiudere anche cinema e teatri. L’uomo invita i propri colleghi nel resto d’Italia a comportarsi come lui. PhotoCredit: dal web Il gestore che non chiude il proprio cinema Antonio Mosticchio ha 58 anni, e da circa venti gestisce il Multiplex Sala Fasano, il multisala di un paese in provincia di Lecce, Taviano. L’uomo ha deciso di mettere in atto una sorta di protesta, che, come si legge sul cartello affisso all’ingresso della struttura, lui definisce “disobbedienza civile”. Infatti, Mosticchio non ha alcuna intenzione di sottostare tacitamente alla decisione del governo di chiudere per la seconda volta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel Salento, ildi un multisala ha deciso di restare aperto,ndosi quindi all’ultimo, che ha fatto nuovamente chiudere anchee teatri. L’uomo invita i propri colleghi nel resto d’Italia a comportarsi come lui. PhotoCredit: dal web Ilche non chiude il proprioAntonio Mosticchio ha 58 anni, e da circa venti gestisce il Multiplex Sala Fasano, il multisala di un paese in provincia di Lecce, Taviano. L’uomo ha deciso di mettere in atto una sorta di protesta, che, come si legge sul cartello affisso all’ingresso della struttura, lui definisce “disobbedienza civile”. Infatti, Mosticchio non ha alcuna intenzione di sottostare tacitamente alla decisione del governo di chiudere per la seconda volta ...

Corriere : Il nuovo Dpcm e i cinema chiusi, un gestore sfida le norme: «Io non mi fermo» - vinierm : RT @Corriere: Il nuovo Dpcm e i cinema chiusi, un gestore sfida le norme: «Io non mi fermo» - AngeloVizziello : RT @Corriere: Il nuovo Dpcm e i cinema chiusi, un gestore sfida le norme: «Io non mi fermo» - francesco201423 : RT @Corriere: Il nuovo Dpcm e i cinema chiusi, un gestore sfida le norme: «Io non mi fermo» - KentAllard23 : RT @Corriere: Il nuovo Dpcm e i cinema chiusi, un gestore sfida le norme: «Io non mi fermo» -