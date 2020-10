Coronavirus, il bollettino di oggi: 17mila nuovi contagi ma con 37mila tamponi in meno rispetto a ieri. 141 le vittime e ricoveri in forte aumento (Di lunedì 26 ottobre 2020) contagi in calo, come tutti i lunedì, a fronte di un numero nettamente inferiore di tamponi (124.686, circa 37mila meno di ieri). Sono 17.012, infatti, i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 21.273. Aumentano, invece, i decessi: 141 contro i 128 di domenica, per un totale di 37.479 vittime dall’inizio dell’epidemia. Continua a salire il rapporto positivi/tamponi: 13,14% oggi, ieri era 11,05%. In forte aumento, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, anche i ricoveri ordinari di pazienti sintomatici +991 (ieri ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020)in calo, come tutti i lunedì, a fronte di un numero nettamente inferiore di(124.686, circadi). Sono 17.012, infatti, icasi diregistrati nelle ultime 24 ore,erano stati 21.273. Aumentano, invece, i decessi: 141 contro i 128 di domenica, per un totale di 37.479dall’inizio dell’epidemia. Continua a salire il rapporto positivi/: 13,14%era 11,05%. In, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, anche iordinari di pazienti sintomatici +991 (...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 25 ottobre: 21.273 nuovi casi e 128 morti - RobertoBurioni : BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%.… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 ottobre: 17.012 nuovi casi e 141 morti - tokaji555 : RT @Corriere: In Italia 17.012 nuovi casi e 141 morti. I tamponi sono oltre 124 mila: positivo il 13,6% - PagineRomaniste : #Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 17.012 nuovi casi #COVID19 #Italia -