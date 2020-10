Coronavirus, i medici ospedalieri: “Situazione gravissima, inevitabile un lockdown totale” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La situazione negli ospedali “è gravissima e assolutamente critica, con Pronto soccorso e reparti ormai intasati ed il 118 subissato di chiamate”. È il grido d’allarme lanciato da Carlo Palermo, segretario del maggiore dei sindacati dei medici ospedalieri, l’Anaao-Assomed, in un’intervista rilasciata dall’Ansa. “Con questo ritmo di contagi entro la seconda settimana di novembre si satureranno le terapie intensive, mentre sono già in grande sofferenza i posti nei reparti Covid ordinari e nelle sub-intensive”, sottolinea Palermo. Anche negli ospedali di Napoli la situazione non è delle migliori. Sono tanti, infatti, i nosocomi cittadini ormai al collasso per i tanti ricoveri. Nel reparto Day Surgery ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La situazione negli ospedali “èe assolutamente critica, con Pronto soccorso e reparti ormai intasati ed il 118 subissato di chiamate”. È il grido d’allarme lanciato da Carlo Palermo, segretario del maggiore dei sindacati dei, l’Anaao-Assomed, in un’intervista rilasciata dall’Ansa. “Con questo ritmo di contagi entro la seconda settimana di novembre si satureranno le terapie intensive, mentre sono già in grande sofferenza i posti nei reparti Covid ordinari e nelle sub-intensive”, sottolinea Palermo. Anche negli ospedali di Napoli la situazione non è delle migliori. Sono tanti, infatti, i nosocomi cittadini ormai al collasso per i tanti ricoveri. Nel reparto Day Surgery ...

fattoquotidiano : Coronavirus, l’Unità di crisi del Lazio avvia il reclutamento straordinario dei medici in pensione: servono anestes… - fanpage : L’Ordine dei medici sul nuovo Dpcm: “Ultimo tentativo prima di inevitabile lockdown” - repubblica : Coronavirus, in Puglia primo stop ai ricoveri. Gli ospedali richiamano i medici in pensione - dottorg : RT @formafp: Tra pochi minuti, alle ore 10, la presidente di #Forma e consigliera @cnel_it @PaolaVacchina sarà intervistata in diretta a #T… - formafp : Tra pochi minuti, alle ore 10, la presidente di #Forma e consigliera @cnel_it @PaolaVacchina sarà intervistata in d… -