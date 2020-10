Coronavirus, i dati – 17.012 nuovi casi e 141 morti con 124mila tamponi. 991 ricoverati in più, altre 76 persone in rianimazione (Di lunedì 26 ottobre 2020) Come ogni lunedì, i dati dei nuovi contagi rallentano rispetto al weekend (di pari passo con una riduzione dei tamponi): sono 17.012 i casi registrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto agli oltre 21mila di domenica. Effettuati 124.686 test contro i 161.880 di ieri. Il numero dei morti e dei posti letto occupati in ospedale, invece, certifica la gravità della situazione sanitaria nel nostro Paese: secondo l’ultimo bollettino del ministero, altre 141 persone sono decedute a causa del Covid-19. E i nuovi ricoveri sfondano quota mille nel giro di un giorno: i pazienti attualmente ricoverati con sintomi sono 12.997 (+991), quelli in terapia intensiva sono 1.284 (+76). L'articolo Coronavirus, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Come ogni lunedì, ideicontagi rallentano rispetto al weekend (di pari passo con una riduzione dei): sono 17.012 iregistrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto agli oltre 21mila di domenica. Effettuati 124.686 test contro i 161.880 di ieri. Il numero deie dei posti letto occupati in ospedale, invece, certifica la gravità della situazione sanitaria nel nostro Paese: secondo l’ultimo bollettino del ministero,141sono decedute a causa del Covid-19. E iricoveri sfondano quota mille nel giro di un giorno: i pazienti attualmentecon sintomi sono 12.997 (+991), quelli in terapia intensiva sono 1.284 (+76). L'articolo, i ...

