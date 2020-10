Coronavirus – Grassi: Riaprire subito a Roma i varchi Ztl (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus – Grassi: Riaprire subito a Roma i varchi Ztl – «La sindaca di Roma, Virginia Raggi, dovrebbe aprire i varchi Ztl per consentire ai Romani di poter accedere più facilmente al centro storico della Capitale». E’ quanto dichiara il presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma, Raimondo Grassi. «Tenere chiusi gli accessi Ztl – continua Grassi – significa dare il colpo di grazia alle imprese commerciali e alle migliaia di lavoratori già messi a dura prova dalle decisioni restrittive del Governo nazionale, che prima ha imposto una serie di misure, costose per gli esercenti, per contenere il virus e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 ottobre 2020)Ztl – «La sindaca di, Virginia Raggi, dovrebbe aprire iZtl per consentire aini di poter accedere più facilmente al centro storico della Capitale». E’ quanto dichiara il presidente del movimento civicoSceglie, Raimondo. «Tenere chiusi gli accessi Ztl – continua– significa dare il colpo di grazia alle imprese commerciali e alle migliaia di lavoratori già messi a dura prova dalle decisioni restrittive del Governo nazionale, che prima ha imposto una serie di misure, costose per gli esercenti, per contenere il virus e ...

