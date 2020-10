Coronavirus | Gerry Scotti | la brutta notizia poco fa

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 26 ottobre 2020)è risultato positivo al, il conduttore lo annuncia sul suo profilo Instagram dichiarando aver voluto comunicare lain prima persona. Sul suo account Instagram, infatti, il noto volto di Canale 5 scrive: "Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento". Un messaggio semplice e diretto con il quale il padrone di casa di "Chi vuol essere milionario?" ha voluto tranquillizzare anche coloro che hanno manifestato apprensione e interesse per il suo stato di salute in queste ore. Il conduttore è in isolamento a Milano Anche il noto volto Mediaset è tra i personaggi famosi che hanno contratto il Covid-19, sebbene al momento non ci siano altre informazioni su ...