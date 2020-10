Coronavirus, Germania: 8.685 nuovi casi e 24 decessi (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Germania registra 8.685 nuovi casi di Coronavirus che portano il totale a 437.866 dall'inizio dell'emergenza sanitaria Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Laregistra 8.685diche portano il totale a 437.866 dall'inizio dell'emergenza sanitaria

