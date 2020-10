**Coronavirus: Gallera, 'palestre e piscine potevano non essere chiuse'** (Di lunedì 26 ottobre 2020) Milano, 26 ott. (Adnkronos) - "Io penso che le palestre e le piscine potevano non essere chiuse. Per una palestra ti dovevi prenotare, il numero di persone era limitato, gli attrezzi erano sanificati". Lo dice l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, a Mattino Cinque. "Bisogna essere selettivi. Siamo in una situazione complicata, il Governo ha fatto scelte non facili, le attività però forse potevano essere selezionate meglio. Adesso ci sono due, tre settimane davanti e poi vedremo". Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Milano, 26 ott. (Adnkronos) - "Io penso che lee lenon. Per una palestra ti dovevi prenotare, il numero di persone era limitato, gli attrezzi erano sanificati". Lo dice l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio, a Mattino Cinque. "Bisognaselettivi. Siamo in una situazione complicata, il Governo ha fatto scelte non facili, le attività però forseselezionate meglio. Adesso ci sono due, tre settimane davanti e poi vedremo".

