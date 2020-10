Coronavirus: Gallera, ‘numeri cresceranno, effetti misure tra 15 giorni’ (Di lunedì 26 ottobre 2020) Milano, 26 ott. (Adnkronos) – La situazione negli ospedali della Lombardia “non è in alcun modo paragonabile a quella che abbiamo vissuto a marzo, oggi abbiamo fino a 1.800 posti letto nelle terapie intensive. Qualsiasi cosa facciamo oggi vedremo i risultati nei prossimi quindici giorni e quindi ci stiamo preparando al fatto che questi numeri continueranno a crescere in maniera significativa per almeno 15 giorni”. Lo dice l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, a proposito dell’attività ridotta degli ospedali nella regione per affrontare il Covid19. “Abbiamo chiuso le attività non urgenti e procrastinabili lasciando negli hub la cura dei pazienti Covid più complessi e altre patologie più gravi, così come l’attività ambulatoriale. Apriamo spazi per il Covid ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) Milano, 26 ott. (Adnkronos) – La situazione negli ospedali della Lombardia “non è in alcun modo paragonabile a quella che abbiamo vissuto a marzo, oggi abbiamo fino a 1.800 posti letto nelle terapie intensive. Qualsiasi cosa facciamo oggi vedremo i risultati nei prossimi quindici giorni e quindi ci stiamo preparando al fatto che questi numeri continueranno a crescere in maniera significativa per almeno 15 giorni”. Lo dice l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio, a proposito dell’attività ridotta degli ospedali nella regione per affrontare il Covid19. “Abbiamo chiuso le attività non urgenti e procrastinabili lasciando negli hub la cura dei pazienti Covid più complessi e altre patologie più gravi, così come l’attività ambulatoriale. Apriamo spazi per il Covid ...

Lo dice l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, a proposito dell'attività ridotta degli ospedali nella regione per affrontare il Covid19. "Abbiamo chiuso le attività non urgenti e ...

Raddoppiati in 3 giorni i positivi che segnalano contatti sul nuovo portale di Ats. Ospedali sotto pressione, la Cgil protesta ...

Lo dice l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, a proposito dell'attività ridotta degli ospedali nella regione per affrontare il Covid19. "Abbiamo chiuso le attività non urgenti e ...Raddoppiati in 3 giorni i positivi che segnalano contatti sul nuovo portale di Ats. Ospedali sotto pressione, la Cgil protesta ...