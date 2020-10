Coronavirus, Francia soffocata dai contagi: “Siamo intorno ai 100mila casi al giorno” (Di lunedì 26 ottobre 2020) In Francia “siamo in una situazione molto difficile o addirittura critica perché abbiamo un virus che circola molto velocemente“: lo ha affermato l’immunologo Jean-François Delfraissy, presidente del Comitato tecnico scientifico Covid-19 in Francia, in un’intervista a Rtl. Delfraissy ha aggiunto che la stima dei casi giornalieri nel Paese d’oltralpe con la seconda ondata “potrebbe essere il doppio rispetto ai 50mila casi, molta vicina ai 100mila casi al giorno: tra diagnosticati, non diagnosticati e gli asintomatici“. “Abbiamo un virus che circola con estrema rapidità“, ha aggiunto, parlando di “una situazione molto difficile, critica” e dicendosi sorpreso dalla “brutalità” di ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) In“siamo in una situazione molto difficile o addirittura critica perché abbiamo un virus che circola molto velocemente“: lo ha affermato l’immunologo Jean-François Delfraissy, presidente del Comitato tecnico scientifico Covid-19 in, in un’intervista a Rtl. Delfraissy ha aggiunto che la stima deigiornalieri nel Paese d’oltralpe con la seconda ondata “potrebbe essere il doppio rispetto ai 50mila, molta vicina aial giorno: tra diagnosticati, non diagnosticati e gli asintomatici“. “Abbiamo un virus che circola con estrema rapidità“, ha aggiunto, parlando di “una situazione molto difficile, critica” e dicendosi sorpreso dalla “brutalità” di ...

Francia La Francia, che rappresenta al momento l'epicentro della seconda ondata di Coronavirus in Europa, ha mobilitato 470 miliardi di aiuti economici di cui 64 di spesa effettiva, inclusi circa 31 ...

La diffusione del contagio da coronavirus continua ad aggravarsi in tutta Europa, dove nelle ultime 24 ore è stata registrata la metà degli oltre 400mila nuovi casi mondiali, raggiungendo 221.898 ...

