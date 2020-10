Coronavirus, Francia e Germania pensano a nuove restrizioni. “Merkel chiuderà bar e ristoranti. Macron verso lockdown mirati” (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Francia assiste a un’impennata dei contagi, la Germania registra incrementi nettamente più contenuti, ma i nuovi casi sono quasi raddoppiati in una settimana e due distretti nello stato meridionale della Baviera hanno imposto un blocco di due settimane. La preoccupazione per l’aumento dei positivi cresce in entrambi i Paesi e per questo si fanno strada le ipotesi di introdurre nuove misure o semi-lockdown per contenere l’avanzata della pandemia. Secondo Bild, la cancelliera Angela Merkel punta a una stretta a bar e ristoranti, mentre il presidente francese Emmanuel Macron l’introduzione del lockdown in aree circoscritte. Francia – Secondo quanto scrive il quotidiano Le Figaro, Macron considera tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Laassiste a un’impennata dei contagi, laregistra incrementi nettamente più contenuti, ma i nuovi casi sono quasi raddoppiati in una settimana e due distretti nello stato meridionale della Baviera hanno imposto un blocco di due settimane. La preoccupazione per l’aumento dei positivi cresce in entrambi i Paesi e per questo si fanno strada le ipotesi di introdurremisure o semi-per contenere l’avanzata della pandemia. Secondo Bild, la cancelliera Angela Merkel punta a una stretta a bar e, mentre il presidente francese Emmanuell’introduzione delin aree circoscritte.– Secondo quanto scrive il quotidiano Le Figaro,considera tre ...

