Coronavirus: Fontana, ‘uniamo forze per contrastare virus’ (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'articolo Coronavirus: Fontana, ‘uniamo forze per contrastare virus’ MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'articolo, ‘uniamopervirus’ MeteoWeb.

repubblica : Coronavirus in Lombardia, il governatore Fontana: 'La didattica a distanza parte da lunedì, mi assumo la responsabi… - Open_gol : I posti letto in terapia intensiva in Lombardia sono finiti. La riapertura dell’ospedale in Fiera Milano appare ine… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, la #Lombardia verso misure restrittive. Nella bozza della nuova ordinanza coprifuoco dalle 23 alle 5… - TV7Benevento : Coronavirus: Fontana, 'uniamo forze per contrastare virus'... - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Coronavirus, il nuovo Dpcm e l'ordinanza di Fontana: cosa cambia in Lombardia [di Oriana Liso] [aggiornamento delle 12:31]… -