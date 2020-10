Coronavirus | Financial Times | il vaccino di Oxford stimola “robusta risposta immunitaria negli anziani”

(Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – Il vaccino Oxford/Irbm/AstraZeneca, arrivato alla fase III della sperimentazione, sarebbe in grado di stimolare “una robusta risposta immunitaria nelle persone anziane”. Lo riferisce il Financial Times che pubblica delle anticipazioni dei risultati dei test del vaccino che dovrà essere prodotto negli stabilimenti di Pomezia.

Dire

poiché il sistema immunitario si indebolisce con l'avanzare dell'età e gli anziani sono la categoria con il maggiore tasso di mortalità per coronavirus. Il Financial Times aveva già annunciato che il vaccino potrebbe essere disponibile entro la fine dell'anno. Il virologo Burioni: E' una notizia fantastica. Intanto l'Ecdc avverte: Preparare per tempo il piano vaccinale.