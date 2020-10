Coronavirus, Farnesina: “Evitare viaggi all’estero se non è strettamente necessario” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mentre il contagio da Covid-19 si aggrava in tutta Europa, la Farnesina raccomanda ai cittadini italiani di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie. Anche perché, precisa il ministero degli Esteri sul suo sito, l’alto numero di contagi in molti paesi europei potrebbe portare a ulteriori restrizioni, che rischierebbero di compromettere eventuali rientri in Italia. E le stesse problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi verso destinazioni extra-Ue. La Farnesina ricorda inoltre che è disponibile all’indirizzo: infocovid.viaggiaresicuri.it un questionario interattivo per verificare la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti per rientrare dall’estero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mentre il contagio da Covid-19 si aggrava in tutta Europa, laraccomanda ai cittadini italiani di evitareall’estero se non per ragioninecessarie. Anche perché, precisa il ministero degli Esteri sul suo sito, l’alto numero di contagi in molti paesi europei potrebbe portare a ulteriori restrizioni, che rischierebbero di compromettere eventuali rientri in Italia. E le stesse problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso diverso destinazioni extra-Ue. Laricorda inoltre che è disponibile all’indirizzo: infocovid.aresicuri.it un questionario interattivo per verificare la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti per rientrare dall’estero ...

