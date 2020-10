Coronavirus ed esperti: da Burioni a Crisanti a chi dobbiamo credere? Identikit dei 13 scienziati “prezzemolini” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Vi ricordate il passaggio da “le mascherine servono solo a chi è infetto” a “le mascherine sono indispensabili per tutti”? E il dubbio sull’uso dei guanti? E poi ancora il dibattito sul “solo i sintomatici sono contagiosi”? Dall’inizio della pandemia a oggi, quando si parla tecnicamente delle implicazioni che il virus SARS-CoV-2 comporta, la parola più adatta per definire il tutto è una sola: confusione. Totale confusione. E per una volta ci sentiamo di “salvare” la politica e di mettere invece un po’ più in croce la scienza. Se c’è, infatti, una categoria che non sta uscendo benissimo da questo 2020 è proprio quella degli scienziati. Non sono mai d’accordo su nulla. E anche il Comitato tecnico scientifico, a cui si appoggia il governo per le sue ... Leggi su blogo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Vi ricordate il passaggio da “le mascherine servono solo a chi è infetto” a “le mascherine sono indispensabili per tutti”? E il dubbio sull’uso dei guanti? E poi ancora il dibattito sul “solo i sintomatici sono contagiosi”? Dall’inizio della pandemia a oggi, quando si parla tecnicamente delle implicazioni che il virus SARS-CoV-2 comporta, la parola più adatta per definire il tutto è una sola: confusione. Totale confusione. E per una volta ci sentiamo di “salvare” la politica e di mettere invece un po’ più in croce la scienza. Se c’è, infatti, una categoria che non sta uscendo benissimo da questo 2020 è proprio quella degli. Non sono mai d’accordo su nulla. E anche il Comitato tecnico scientifico, a cui si appoggia il governo per le sue ...

“Se dovremo andare avanti a lungo con questa pandemia, forse dovremo pensare a strumenti più sofisticati: la protezione delle persone più esposte e pluri-patologiche, per segm ...

