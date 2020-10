Coronavirus e nuovo DPCM, Galli: “Ognuno si faccia il suo lockdown” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Mi auguro che i provvedimenti del nuovo DPCM bastino, ma non lo so, e se qualcuno afferma di saperlo mente. L’unica cosa che sappiamo è che ad aver dato risultato è la chiusura totale, ma si vuole evitare. E lo capisco“: lo ha affermato, in un’intervista al Fatto Quotidiano, Massimo Galli, direttore del dipartimento di Malattie infettive del “Sacco” di Milano. “Il lockdown fatelo per conto vostro; limitatevi alle attività fondamentali legate al vostro lavoro e vedete meno persone possibili. Quanto alla chiusura delle scuole è la più dolorosa e difficile da decidere. La differenza fra il 75 e il 100% di didattica a distanza alle superiori mi sembra una questione di lana caprina. Per quanto riguarda gli altri ordini capisco che tenere la didattica in ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Mi auguro che i provvedimenti delbastino, ma non lo so, e se qualcuno afferma di saperlo mente. L’unica cosa che sappiamo è che ad aver dato risultato è la chiusura totale, ma si vuole evitare. E lo capisco“: lo ha affermato, in un’intervista al Fatto Quotidiano, Massimo, direttore del dipartimento di Malattie infettive del “Sacco” di Milano. “Il lockdown fatelo per conto vostro; limitatevi alle attività fondamentali legate al vostro lavoro e vedete meno persone possibili. Quanto alla chiusura delle scuole è la più dolorosa e difficile da decidere. La differenza fra il 75 e il 100% di didattica a distanza alle superiori mi sembra una questione di lana caprina. Per quanto riguarda gli altri ordini capisco che tenere la didattica in ...

In decine di stati la pandemia da Covid-19 è stata il pretesto per introdurre norme liberticide, limitare la libertà d’informazione e mettere il bavaglio al dissenso: quelli del Golfo non hanno fatto ...

Nuovo picco di contagi in Campania. Il bollettino dell’Unità di crisi di domenica 25 ottobre ha evidenziato 2,590 positivi individuati nelle ultime 24 ore su un totale di 16.906 tamponi effettuati. Mo ...

In decine di stati la pandemia da Covid-19 è stata il pretesto per introdurre norme liberticide, limitare la libertà d'informazione e mettere il bavaglio al dissenso: quelli del Golfo non hanno fatto ...

Nuovo picco di contagi in Campania. Il bollettino dell'Unità di crisi di domenica 25 ottobre ha evidenziato 2,590 positivi individuati nelle ultime 24 ore su un totale di 16.906 tamponi effettuati.