Coronavirus | D' Uva | ' tutti insieme prendiamo per mano Paese'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Sono ore delicate, in cui si deve parlare poco, ascoltare tanto e fare nel più breve tempo possibile. È una delle fasi più dure di questa pandemia. Corriamo su un crinale dove si incontrano due necessità assolute: salvare vite umane e dare fiato a chi è economicamente in affanno. Sappiamo bene che contro questo flagello così subdolo non ci sono ricette valide già a priori, ma risposte diverse a seconda delle circostanze. Ognuno si prenda le sue responsabilità: sindaci, Regioni, governo, maggioranza, opposizioni, Parlamento, forze politiche. Non dobbiamo parlarci addosso, ma metterci la faccia e prendere per mano il Paese". Stavolta tutti assieme, veramente". Lo scrive su Facebook Francesco D'Uva, deputato M5S questore della Camera.

Stavolta tutti assieme, veramente". Lo scrive su Facebook Francesco D'Uva, deputato M5S questore della Camera. "Bisogna integrare le proposte dei cittadini nel processo decisionale -aggiunge- e ...

