Coronavirus, De Luca: "O si chiude tutto o si impongono misure rigorose. La guerriglia a Napoli? C'è chi vuole tenere aperto per lo spaccio" (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Sono le misure più restrittive che si potessero adottare, nell'ambito di una scelta ancora intermedia fatta dal governo. Le alternative praticabili oggi sono due: o chiudere tutto per un mese per frenare il contagio; o prendere misure rigorose, ma ancora parziali. Il governo ha optato per il piano B. È un passo avanti ma non basterà": lo sostiene il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervistato dal Corriere della Sera, riferendosi all'ultimo DPCM. Per quanto riguarda la scuola, per De Luca "è banale ripetere la litania sull'importanza della didattica in presenza. Siamo d'accordo tutti. Ma le decisioni vanno prese sulla base dei dati del contagio" e se sono alti ...

