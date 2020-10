Coronavirus, da oggi stretta di governo: raccomandato “non muoversi”. Mattarella: le false notizie spingono a comportamenti irresponsabili (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica". È scattata oggi la stretta del governo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che si appella agli italiani dicendo che il nostro Paese nei momenti difficili dimostra forza e coesione. "Ce l'abbiamo fatta allora, ce la faremo anche adesso". Il dpcm rimane in vigore fino al 24 novembre. Il tutto mentre la situazione negli ospedali è gravissima e assolutamente critica, con Pronto soccorso e reparti ormai intasati ed il 118 subissato di chiamate, secondo i medici ospedalieri.Intanto, parlando alla cerimonia 'I giorni della ricerca' al Quirinale, il capo dello Stato sottolinea che bisognerebbe ascoltare solo "la voce della ricerca, i dati che ci fornisce, le verifiche, il rigore e la trasparenza sono l'antidoto a queste derive e ci riportano a una visione ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica". È scattataladelcon il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che si appella agli italiani dicendo che il nostro Paese nei momenti difficili dimostra forza e coesione. "Ce l'abbiamo fatta allora, ce la faremo anche adesso". Il dpcm rimane in vigore fino al 24 novembre. Il tutto mentre la situazione negli ospedali è gravissima e assolutamente critica, con Pronto soccorso e reparti ormai intasati ed il 118 subissato di chiamate, secondo i medici ospedalieri.Intanto, parlando alla cerimonia 'I giorni della ricerca' al Quirinale, il capo dello Stato sottolinea che bisognerebbe ascoltare solo "la voce della ricerca, i dati che ci fornisce, le verifiche, il rigore e la trasparenza sono l'antidoto a queste derive e ci riportano a una visione ...

