Coronavirus: Conte domani vede associazioni categorie su Dpcm (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte domani vedrà le associazioni di categoria più colpite dal Dpcm firmato nella notte tra sabato e domenica. Gli incontri, in programma dalle 11, si terranno con Confcommercio, Confesercenti, Anica, Agis e Anec, rappresentanti delle associazioni di palestre e piscine. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Il premier Giuseppevedrà ledi categoria più colpite dalfirmato nella notte tra sabato e domenica. Gli incontri, in programma dalle 11, si terranno con Confcommercio, Confesercenti, Anica, Agis e Anec, rappresentanti delledi palestre e piscine.

Palazzo_Chigi : Oggi, alle ore 13.30, il Presidente @GiuseppeConteIT terrà una conferenza stampa per illustrare le misure del Dpcm… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Indennizzi per tutte le persone penalizzate' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte ha firmato il nuovo Dpcm: in vigore da lunedì #dpcm - TerryEmpyre : RT @Affaritaliani: Coronavirus, tutti i dubbi di Massimo Galli sulla strategia di Conte - TerryEmpyre : RT @tempoweb: Conte sapeva tutto. Lollobrigida sgancia la bomba sul governo #francescolollobrigida #covid #giuseppeconte -