Coronavirus, come gli Stati del Golfo ne hanno approfittato per reprimere il dissenso (Di lunedì 26 ottobre 2020) In decine di Stati la pandemia da Covid-19 è stata il pretesto per introdurre norme liberticide, limitare la libertà d'informazione e mettere il bavaglio al dissenso: quelli del Golfo non hanno fatto eccezione. Il significato dell'espressione "fake news" è stato completamente rovesciato e utilizzato strumentalmente per colpire chiunque mettesse in dubbio l'efficacia della risposta alla pandemia o l'esattezza dei dati ufficiali. Da marzo, in tutti gli Stati del Golfo è stato un susseguirsi di convocazioni, interrogatori, arresti, processi e condanne nei confronti di utenti dei social che avevano commentato negativamente il comportamento delle autorità politiche e sanitarie. In Bahrein, a metà marzo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Lo skincare ai tempi del coronavirus. Come prevenire la «maskne» Panorama Come leggere i grafici sul Coronavirus

Le conseguenze di una crescita esponenziale dei principali indicatori epidemici sono più preoccupanti di quelle di una crescita lineare di Federico Boscaino Negli ultimi giorni abbiamo potuto assister ...

Covid, il rischio ultrà e antagonisti ma si teme il ritorno degli indignados

Dopo gli scontri a piazza del Popolo - oggi in quattro alla sbarra - la procura ipotizza collegamenti con i violenti di Napoli. Ma c’è preoccupazione per quello che potrà accadere nelle prossime setti ...

