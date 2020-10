Coronavirus, Cia “Stop alle 18 ad agriturismi equivale a chiusura” (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Lo stop alle 18 previsto dal nuovo Dpcm per le 24mila strutture agrituristiche nazionali equivale alla chiusura delle attività, che non potranno sostenere i costi di apertura con i soli proventi del pranzo, i cui introiti nei giorni feriali hanno incidenza molto ridotta rispetto a quelli determinati dalla fascia oraria 18-21”. E' quanto si legge nella nota di Cia-Agricoltori Italiani in riferimento al nuovo Dpcm. “La misura del Governo non tiene, inoltre, in nessun conto delle garanzie di distanziamento sociale offerte dagli spazi in piena campagna e metterà definitivamente in crisi un settore che era faticosamente in ripresa dopo mesi di lockdown, con un danno fin qui stimato da Cia-Agricoltori Italiani in 600 milioni. Se a queste ingenti perdite di quote di mercato si aggiungeranno i ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Lo stop18 previsto dal nuovo Dpcm per le 24mila strutture agrituristiche nazionalialla chiusura delle attività, che non potranno sostenere i costi di apertura con i soli proventi del pranzo, i cui introiti nei giorni feriali hanno incidenza molto ridotta rispetto a quelli determinati dalla fascia oraria 18-21”. E' quanto si legge nella nota di Cia-Agricoltori Italiani in riferimento al nuovo Dpcm. “La misura del Governo non tiene, inoltre, in nessun conto delle garanzie di distanziamento sociale offerte dagli spazi in piena campagna e metterà definitivamente in crisi un settore che era faticosamente in ripresa dopo mesi di lockdown, con un danno fin qui stimato da Cia-Agricoltori Italiani in 600 milioni. Se a queste ingenti perdite di quote di mercato si aggiungeranno i ...

CorriereCitta : Coronavirus, Cia “Stop alle 18 ad agriturismi equivale a chiusura” - bx1ale_cia : RT @ItalianPolitics: Come prima, più di prima: le #Regioni non vogliono 'tamponare' gli asintomatici per... evitare le code (e risparmiare… - Notiziedi_it : Coronavirus: Cia “Stop alle 18 Agriturismi equivale a chiusura” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cia Coronavirus: Cia “Stop alle 18 Agriturismi equivale a chiusura” Gazzetta del Sud Coronavirus, Cia “Stop alle 18 ad agriturismi equivale a chiusura”

E’ quanto si legge nella nota di Cia-Agricoltori Italiani in riferimento al nuovo Dpcm. “La misura del Governo non tiene, inoltre, in nessun conto delle garanzie di distanziamento sociale offerte ...

Covid, la pandemia si espande rapidamente: nuovi contagi in 94 Comuni

Sono 5.762 i nuovi positivi in tutta la Lombardia, di cui circa la metà a Milano: a Brescia 246 nuovi casi in 94 Comuni della provincia ...

E’ quanto si legge nella nota di Cia-Agricoltori Italiani in riferimento al nuovo Dpcm. “La misura del Governo non tiene, inoltre, in nessun conto delle garanzie di distanziamento sociale offerte ...Sono 5.762 i nuovi positivi in tutta la Lombardia, di cui circa la metà a Milano: a Brescia 246 nuovi casi in 94 Comuni della provincia ...