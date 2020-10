Coronavirus: chiuse palestre e piscine, ma il nuovo Dpcm non è chiarissimo. Il Dipartimento dello Sport risponde alle domande più frequenti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giuseppe Conte ha spiegato ieri, in conferenza stampa, i punti più salienti del nuovo Dpcm firmato nella notte tra sabato e domenica. Il Governo ha deciso di chiudere diverse attività per frenare l’emergenza epidemiologica e ridurre i contagi da Coronavirus, in aumento nelle ultime settimane. chiuse quindi palestre e piscine, ma è ancora possibile fare qualche attività Sportiva, in solitaria e all’aperto. Il nuovo Dpcm non è però chiarissimo per quanto riguarda l’attività fisica, per questo mostivo il Dipartimento dello Sport ha deciso di rispondere alle 15 ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giuseppe Conte ha spiegato ieri, in conferenza stampa, i punti più salienti delfirmato nella notte tra sabato e domenica. Il Governo ha deciso di chiudere diverse attività per frenare l’emergenza epidemiologica e ridurre i contagi da, in aumento nelle ultime settimane.quindi, ma è ancora possibile fare qualche attivitàiva, in solitaria e all’aperto. Ilnon è peròper quanto riguarda l’attività fisica, per questo mostivo ilha deciso dire15 ...

repubblica : Coronavirus, fiume di gente a Porta Portese. I presidi: 'Scuole chiuse ma mercato 'pro-Covid' aperto?' - fattoquotidiano : Coronavirus, Galles entra in lockdown per 17 giorni: chiuse tutte le attività non essenziali - La7tv : #omnibus @gloquenzi attacca il governo sulla preparazione per la seconda ondata: 'Non vorrei trovarmi a vedere scuo… - COVIDbot_ITA : RT @Regione_Sicilia: #Coronavirus, @Musumeci_Staff: 'Roma pensi al ristoro delle attività chiuse' - - AA311922 : RT @Regione_Sicilia: #Coronavirus, @Musumeci_Staff: 'Roma pensi al ristoro delle attività chiuse' - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus chiuse Coronavirus, contagi in scuole Bojano, chiuse da lunedì 26 Agenzia ANSA Covid: un caso a Palazzo Giustizia Trapani, sospese udienze

(ANSA) - PALERMO, 26 OTT - Udienze sospese oggi al Palazzo di Giustizia di Trapani per un caso di positività al Covid-19. E' in corso la sanificazione dei locali. A Palermo sono state chiuse al ...

Cala il sipario sulla green racing di regolarità

“Tra Sport, competitività e beneficenza, questa prima edizione di Valtellina EcoGreen, che chiude il Campionato nazionale Energy Saving – Green Endurance, sostiene lo sforzo straordinario di medici e ...

(ANSA) - PALERMO, 26 OTT - Udienze sospese oggi al Palazzo di Giustizia di Trapani per un caso di positività al Covid-19. E' in corso la sanificazione dei locali. A Palermo sono state chiuse al ...“Tra Sport, competitività e beneficenza, questa prima edizione di Valtellina EcoGreen, che chiude il Campionato nazionale Energy Saving – Green Endurance, sostiene lo sforzo straordinario di medici e ...