Coronavirus Cassa integrazione e aiuti a fondo perduto per 350mila imprese | domani il decreto

"L'obiettivo è di andare in Gazzetta Ufficiale domani con il decreto contenente una serie di misure a sostegno delle categorie interessate e stimiamo che siano 350 mila imprese nel settore della ristorazione, bar, spettacolo e sport, quelle interessate dalle misure restrittive". Cosi' il viceministro all'Economia Antonio Misiani, a Rtl 102.5. Il decreto, aggiunge, "conterrà un contributo a fondo perduto da dare in automatico a tutte le imprese appartenenti a queste categorie che hanno già avuto in passato i contributi a fondo perduto. Stiamo pensando pero' di ampliare la platea delle imprese interessate superando il limite di 5 milioni di fatturato e a ...

