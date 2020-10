Coronavirus, bolletino del 26 ottobre: calano i contagi (17.012), e le vittime (141). 1.284 persone in terapia intensiva (Di lunedì 26 ottobre 2020) La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati si aggira intorno al 13,6%. Lo si evince dal nuovo bollettino emesso dal ministero della Salute Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 ottobre 2020) La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati si aggira intorno al 13,6%. Lo si evince dal nuovo bollettino emesso dal ministero della Salute

FirenzePost : Coronavirus, bolletino del 26 ottobre: calano i contagi (17.012), e le vittime (141). 1.284 persone in terapia inte… - silviaturin : RT @OpencovidM: La stima è ottenuta a partire dai dati estratti dall'appendice del bollettino Bollettino Sorveglianza Integrata COVID-19 -… - silviagatti8 : EPIDEMIA COVID-19 Aggiornamento nazionale (appendice): 20 ottobre 2020 DATA PUBBLICAZIONE: 23 OTTOBRE 2020 Prodotto… - OpencovidM : La stima è ottenuta a partire dai dati estratti dall'appendice del bollettino Bollettino Sorveglianza Integrata COV… - CataniaToday : Coronavirus, crescono ancora in contagi in Sicilia (+886): a Catania + 276 -