Coronavirus, bar chiusi dopo il nuovo Dpcm. Il prete sdrammatizza sui social: “apertitivo con rosario da me?” (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'articolo Coronavirus, bar chiusi dopo il nuovo Dpcm. Il prete sdrammatizza sui social: “apertitivo con rosario da me?” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'articolo, baril. Ilsui: “apertitivo conda me?” MeteoWeb.

civati : Molto interessante. - lorepregliasco : Articolo straordinario per capire, dati e grafiche alla mano, il rischio di contagio. - Agenzia_Ansa : Stop a ristoranti e bar dopo le 18. E' quanto prevede una bozza del #Dpcm, in via di definizione, a cui sta lavoran… - ApuntoM : #COVID19 dati #26ottobre provincia di Trento: 113 #positivi su 987 #tamponi, 1 morto #coronavirus - modifica provin… - GPiziarte : RT @chedisagio: Per chi si chiede ancora: 'A cosa servono mascherina e ventilazione?', rispondo come fece Mourinho: 'Ti faccio un disegno?'… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bar Coronavirus, le restrizioni in vigore dal 26 ottobre per bar e ristoranti ilfattoalimentare.it “Chiudere ristoranti e bar dalle 18 avrà conseguenze forse irreparabili”

“Chiudere ristoranti e bar dalle 18 avrà di sicuro un effetto: mettere al tappeto definitivamente, o quasi, un intero comparto. Ho grossi dubbi che invece possa essere utile a limitare l’emergenza ...

Coronavirus, 16 anziani positivi su 28: focolaio in una casa di riposo in zona Uditore

17:01Coronavirus, 16 anziani positivi su 28: focolaio in una casa di riposo in zona Uditore 17:01Bassorilievo consente a visitatori ciechi di ammirare L'Annunciata di Antonello da Messina 17:01Palermo ...

“Chiudere ristoranti e bar dalle 18 avrà di sicuro un effetto: mettere al tappeto definitivamente, o quasi, un intero comparto. Ho grossi dubbi che invece possa essere utile a limitare l’emergenza ...17:01Coronavirus, 16 anziani positivi su 28: focolaio in una casa di riposo in zona Uditore 17:01Bassorilievo consente a visitatori ciechi di ammirare L'Annunciata di Antonello da Messina 17:01Palermo ...