Coronavirus | AstraZeneca e università di Oxford riprendono i test del vaccino

(Di lunedì 26 ottobre 2020) E’ ripresa la sperimentazione delcontro ildie Università di: dopo la pausa nelper la vaccinazione che ha consentito l’esame dei dati da parte di comitati di monitoraggio, gli studi clinici sono ripresi in tutto il mondo. La sospensione della sperimentazione si è resa necessaria dopo due casi di possibile effetto neurologico collaterale. “Il riavvio delle sperimentazioni cliniche in tutto il mondo è una grande notizia perché ci permette di continuare i nostri sforzi per sviluppare questoper aiutare a sconfiggere questa terribile pandemia,” ha dichiarato Pascal Soriot, amministratore delegato di.L'articolo ...

Londra, 26 ott 09:47 - (Agenzia Nova) - Il vaccino prodotto dall'università di Oxford in collaborazione con l'azienda farmaceutica AstraZeneca avrebbe prodotto ... di pesanti conseguenza da infezione ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 ott - I primi risultati dei test per il vaccino contro il coronavirus sviluppato dall'Universita' di Oxford in collaborazione con AstraZeneca e le cui dosi sa ...