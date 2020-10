Coronavirus, arriva la stretta del nuovo Dpcm ma Conte assicura: presto indennizzi (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – La nuova stretta per spostamenti e attività prevista dal nuovo Dpcm firmato da Giuseppe Conte ieri sera sarà accompagnata da indennizzi e misure di sostegno economico “il più presto possibile”. Lo hanno assicurato ieri sera lo stesso Presidente del Consiglio e il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Nella notte è arrivata infatti la firma sul decreto che prevede la chiusura di ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle 18 nei giorni feriali e la domenica, lo stop a cinema, teatri, casinò, sale scommesse, palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Vietate anche le feste dopo le cerimonie. Misure restrittive anche per la scuola con la didattica a distanza alle ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – La nuovaper spostamenti e attività prevista dalfirmato da Giuseppeieri sera sarà accompagnata dae misure di sostegno economico “il piùpossibile”. Lo hannoto ieri sera lo stesso Presidente del Consiglio e il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Nella notte èta infatti la firma sul decreto che prevede la chiusura di ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle 18 nei giorni feriali e la domenica, lo stop a cinema, teatri, casinò, sale scommesse, palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Vietate anche le feste dopo le cerimonie. Misure restrittive anche per la scuola con la didattica a distanza alle ...

