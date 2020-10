Coronavirus | anche Ronaldinho positivo | “Sto bene | sono asintomatico”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche

la Repubblica

Lautaro sarà al suo posto in attacco al fianco di un Lukaku più esplosivo che mai. Ancora fuori causa Sanchez, alle prese con una contrattura all'adduttore destro. E con lui anche Sensi. Da valutare Y ...Ma l’azienda sanitaria lavora anche sull’approvvigionamento di strutture per garantire i servizi essenziali, specie in funzione del contrasto al Covid-19. Nella fattispecie in questi giorni è ...