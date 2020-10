Coronavirus, altre due azzurre positive a Coverciano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coverciano - Sono saliti a tre i casi di positività nella Nazionale di calcio femminile, in ritiro a Coverciano. Dopo Alia Guagni, difensore dell'Atletico Madrid che ha dovuto abbandonare il ritiro ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020)- Sono saliti a tre i casi di positività nella Nazionale di calcio femminile, in ritiro a. Dopo Alia Guagni, difensore dell'Atletico Madrid che ha dovuto abbandonare il ritiro ...

'Questo maledetto virus non ha risparmiato neanche me. Ha avuto la febbre e forti dolori in tutto il corpo. Da quando ho cominciato ad accusare ...

COVID: PUBBLICATO BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE MEDICO IN QUIESCENZA

Per far fronte all'emergenza Covid-19 la Regione Lazio ha bandito una manifestazione di interesse per il reclutamento di personale medico in quiescenza nelle specializzazioni di: ...

'Questo maledetto virus non ha risparmiato neanche me. Ha avuto la febbre e forti dolori in tutto il corpo. Da quando ho cominciato ad accusare ...

Per far fronte all'emergenza Covid-19 la Regione Lazio ha bandito una manifestazione di interesse per il reclutamento di personale medico in quiescenza nelle specializzazioni di: ...