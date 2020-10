Coronavirus | a Roma ristoratori e baristi versano la birra a terra | “Noi non siamo la movida”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Un centinaio disi sono dati appuntamento in piazza Trilussa, a, per protestare contro la chiusura dei locali anticipata alle 18, prevista dall’ultimo dcpm. Durante il flashmob, organizzato dalle associazioni Ihn e Mio, i partecipanti hanno versato delle birre scadute a, scandendo alcuni slogan come “Noi nonla movida”. Roberta Pepi di Mio ha spiegato: “Il presidente Conte ci ha accolto, ma la nostra protesta non si ferma. Ci servono fatti importanti. Il presidente ha voluto scommettere con noi unasul fatto che a novembre saremmo stati contenti. La scommessa è aperta per noi”. L'articolo, a...