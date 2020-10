Coronavirus, a Milano il corteo spontaneo contro le nuove misure anti-contagio: “Vogliamo lavorare, non ce la facciamo più” (Di lunedì 26 ottobre 2020) La protesta contro il dpcm arriva anche a Milano. Questo pomeriggio un corteo spontaneo ha attraversato le strade del centro bloccando il traffico per diversi minuti. Tutto è iniziato con un presidio di fronte alla Regione organizzato dai lavoratori delle sale slot ai quali si sono uniti alcuni ristoratori e diversi ragazzi e ragazze che hanno risposto a un appello anonimo circolato sul web. Dopo aver scandito slogan per chiedere “lavoro” e aver insultato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e Attilio Fontana, una cinquantina di persone si è mosso in corteo verso la stazione centrale bloccando la circolazione e invitando i tassisti a manifestare con loro. Qui la marcia è stata raggiunta dalla polizia in tenuta anti-sommossa e si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) La protestail dpcm arriva anche a. Questo pomeriggio unha attraversato le strade del centro bloccando il traffico per diversi minuti. Tutto è iniziato con un presidio di fronte alla Regione organizzato dai lavoratori delle sale slot ai quali si sono uniti alcuni ristoratori e diversi ragazzi e ragazze che hanno risposto a un appello anonimo circolato sul web. Dopo aver scandito slogan per chiedere “lavoro” e aver insultato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e Attilio Fontana, una cinquna di persone si è mosso inverso la stazione centrale bloccando la circolazione e invitando i tassisti a manifestare con loro. Qui la marcia è stata raggiunta dalla polizia in tenuta-sommossa e si ...

