Coronavirus, a Milano bombe carta contro l'auto della polizia: le immagini degli scontri

Momenti di alta tensione, a Milano, durante la manifestazione contro le misure introdotte dal nuovo dpcm. In un video che sta circolando sui social, si vedono alcune persone che in corso Buenos Aires lanciano alcune molotov contro un'auto della polizia locale. Nel corso delle proteste, anche dehors danneggiati, transenne usate per il Giro d'Italia lanciate nelle scale della metropolitana e cassonetti rovesciati. Oltre alle bombe incendiarie, anche insulti e slogan contro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

