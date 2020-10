Coronavirus 26 ottobre: novità importante ma ormai è scontro sociale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il nuovo provvedimento del Governo Conte, ha prodotto moltissimi dubbi ed aspre critiche nell’opinione pubblica e non solo, i cittadini ed alcuni settori restano profondamente colpiti. I numeri del contagio calano, l’andamento del virus resta costante praticamente ovunque e non si comprende bene quando il fattore possa invertirsi. Le regioni registrano picchi impensabili nelle settimane precedenti, e questo obbliga i governanti, locali e nazionali a riconsiderare le modalità di intervento in tutta la loro complessità. La confusione tra ciò che si decreta a livello regionale e poi nazionale è ormai alle stelle. L’ultimo dpcm, ufficializzato nella giornata di ieri dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di fatto è da considerarsi un mini lockdown, cosi come suggerito da numerose testate. Le ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il nuovo provvedimento del Governo Conte, ha prodotto moltissimi dubbi ed aspre critiche nell’opinione pubblica e non solo, i cittadini ed alcuni settori restano profondamente colpiti. I numeri del contagio calano, l’andamento del virus resta costante praticamente ovunque e non si comprende bene quando il fattore possa invertirsi. Le regioni registrano picchi impensabili nelle settimane precedenti, e questo obbliga i governanti, locali e nazionali a riconsiderare le modalità di intervento in tutta la loro complessità. La confusione tra ciò che si decreta a livello regionale e poi nazionale èalle stelle. L’ultimo dpcm, ufficializzato nella giornata di ieri dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di fatto è da considerarsi un mini lockdown, cosi come suggerito da numerose testate. Le ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 25 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 222.241 • Deceduti: 37.338 (+128) • Dimessi/Guariti: 266.2… - Palazzo_Chigi : Oggi, alle ore 13.30, il Presidente @GiuseppeConteIT terrà una conferenza stampa per illustrare le misure del Dpcm… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 25 ottobre: 21.273 nuovi casi e 128 morti - Milo20i : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 26 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 236.684 • Deceduti: 37.479 (+141) • Dimessi/Guariti: 268.626 (+2.42… - Sett_Sepp : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 ottobre: 17.012 nuovi casi e 141 morti -