Coronavirus, 17mila nuovi contagi, ma con 37mila tamponi in meno. Aumentano i decessi: 141 – Il bollettino della Protezione civile (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Il bollettino del 26 ottobre Il bollettino della Protezione civile e del Ministero della Salute odierno è influenzato, come accade ogni lunedì, dal calo dei tamponi analizzati. Sono 124.686, mentre ieri erano 161.880. Il totale dei test eseguiti sale così a 14.778.688. I nuovi casi positivi di Coronavirus individuati, oggi, sono 17.012. Ieri si era superata la soglia dei 20mila, con 21.273 contagi registrati. Il numero totale delle infezioni riscontrate dall’inizio del monitoraggio sale così a 542.789. In Italia sono morte 37.479 a causa della Covid-19. Nelle ultime 24 ore i ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Ildel 26 ottobre Ile del MinisteroSalute odierno è influenzato, come accade ogni lunedì, dal calo deianalizzati. Sono 124.686, mentre ieri erano 161.880. Il totale dei test eseguiti sale così a 14.778.688. Icasi positivi diindividuati, oggi, sono 17.012. Ieri si era superata la soglia dei 20mila, con 21.273registrati. Il numero totale delle infezioni riscontrate dall’inizio del monitoraggio sale così a 542.789. In Italia sono morte 37.479 a causaCovid-19. Nelle ultime 24 ore i ...

