Coronavirus | 17 012 nuovi positivi su 124 686 tamponi 141 i decessi | +76 le terapie intensive

(Di lunedì 26 ottobre 2020) MILANO – Sono 17.012 i nuovi positivi di oggi rilevati sulla base di 124.686 tamponi, 37mila in meno di ieri quando i positivi erano 21.273. Sono 141 i decessi (ieri 128) mentre le terapie intensive aumentano di 76 unità, per un totale di 1284 posti letto occupati. Questi i dati del 26 ottobre pubblicati dal ministero della Salute.1.146 CASI E 3 MORTI IN EMILIA-R, POSITIVI OLTRE 15.000