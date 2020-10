Coronavirus | 17 012 nuovi casi e 141 decessi

(Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 17.012 idiin Italia. Un netto e positivo passo indietro rispetto ai 21.273fatti registrate ieri, ma che non deve far cantare vittoria visto che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 124.686 tamponi, rispetto ai 161.880 del giorno precedente. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenzaappena pubblicato dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore della Sanità. E' invece salito a quota 37.479 il numero delle vittime totali da inizio pandemia, con ben 141 morti nelle ultime 24 ore. Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 236.682, dei quali 222.403 in isolamento domiciliare. Il numero di ricoverati è di 12.997, dei quali 1.284 in terapia intensiva. A livello regionale, maglia ...

