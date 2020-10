Corona virus | Italia | 236684 attualmente positivi a test +14443 in un giorno con 37479 decessi 141 e 268626 guariti 2423 Totale di 542789 casi 17012 Dati della protezione civile | effettuati 124686 tamponi

TheQ_continuum : RT @microcerotis: Gli effetti negativi del neoliberismo sono venuti in evidenza in occasione del corona virus. -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

Corriere della Sera

Con i dati attualmente a disposizione, spiega Arbia, non è possibile avere una stima precisa del numero di persone entrate finora in contatto con Sars-Cov-2 e, dunque, della letalità del virus ...Gricignano d’Aversa – Nei giorni scorsi si è celebrato un funerale nel comune dell’Agro Aversano di Gricignano. Alcuni cittadini hanno ripreso con i propri cellulari la vicenda per poi pubblicare il ...