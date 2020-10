Coroavirus | Mattarella | ' vaccino per tutti senza discriminazioni' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Ile le terapie contro il Covid, che saranno i frutti delle ricerche, dovranno essere posti da subito a disposizione didiscriminazione alcuna. Questa è la nostra convinzione che proviene dalla cultura espressa dalla nostra civiltà". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale de 'I Giorni della Ricerca' "E' importante -ha proseguito il Capo dello Stato- che la Commissione europea abbia deciso di sostenere l'alleanza per ilpromossa dal'Italia e da altri Paesi dell'Unione, assumendo l'impegno a non abbandonare nessuno e mettendo da subito in atto le politiche necessarie per raggiungere l'obiettivo di unglobalmente accessibile".