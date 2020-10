Coppa Italia | terzo turno | le designazioni arbitrali

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Mercoledì 28 ottobre scende in campo laper le sfide del. Ledelle gare in programma Scatta ildi, con le sfide in programma mercoledì 28 ottobre. Leper le sfide della seconda competizione nazionale: Cagliari-Cremonese: Giua Verona-Venezia: Campolone Parma-Pescara: Sozza Cosenza-Monopoli: Marotta Benevento-Empoli: Pezzuto Brescia – Perugia: Robilotta Cittadella-Spezia: Serra Bologna-Reggina: Manganiello Udinese-Vicenza: Rapuano Fiorentina-Padova: Santoro Torino-Lecce: Piccinini Virtus Entella-Pisa: Massimi Crotone-Spal: Marchetti Pordenone-Monza: ...

CHIAVARI - Virtus Entella – Pisa, gara di Coppa Italia in programma martedì 27 ottobre alle 15 allo Stadio Comunale di Chiavari, sarà arbitrata da Luca Massimi di Termoli, coadiuvato dagli assistenti ...